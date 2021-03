LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: oro Marcel Jacobs! Quinta Iapichino, l’Italia risale nel medagliere (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL TRIONFO DI Marcel JACOBS LA CRONACA DELLA GARA DI LARISSA Iapichino IL medagliere DEGLI Europei: ITALIA Quinta GRAZIE ALL’ORO DI JACOBS LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO: OTTIMI RISCONTRI PER l’Italia 21.10 Si chiude con questa grande soddisfazione la giornata degli Europei di Atletica in quel di Torun. Grazie per averci seguito, un cordiale saluto e a domani per la giornata conclusiva! 21.07 Conclusa anche la finale del salto con la vittoria della svizzera Angelica Moser davanti alla slovena Tina Sutej. Terze ex aequo la britannica Holly Bradshaw e la bielorussa Iryna Zhuk. 21.04 Argento per il tedesco Kevin Kranz a ben 13 centesimi dall’azzurro (6.60), ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL TRIONFO DIJACOBS LA CRONACA DELLA GARA DI LARISSAILDEGLI: ITALIAGRAZIE ALL’ORO DI JACOBS LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO: OTTIMI RISCONTRI PER21.10 Si chiude con questa grande soddisfazione la giornata deglidiin quel di Torun. Grazie per averci seguito, un cordiale saluto e a domani per la giornata conclusiva! 21.07 Conclusa anche la finale del salto con la vittoria della svizzera Angelica Moser davanti alla slovena Tina Sutej. Terze ex aequo la britannica Holly Bradshaw e la bielorussa Iryna Zhuk. 21.04 Argento per il tedesco Kevin Kranz a ben 13 centesimi dall’azzurro (6.60), ...

