LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino quinta prima dell’ultimo salto (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO: OTTIMI RISCONTRI PER L’ITALIA 20.34 salto modesto per Larissa Iapichino: 6.34. Rimane solo un ultimo salto all’azzurra per sovvertire l’inerzia della gara. 20.32 Laura Strati non si migliora nella penultima serie di salti: 6.38 la misura raggiunta. Adesso tocca a Larissa Iapichino. 20.29 Oro impressionante per l’olandese Femke Bol! 50.63 imperioso per la neerlandese. Seconda posizione per l’idola di casa Justyna Swiety-Ersetic (51.41), bronzo per la britannica Jodie Williams (51.73). 20.27 Fra poco partirà la finale dei 400 metri femminili. Questa la lista di partenza: 1 GBR WILLIAMS Jodie 2 ROU MIKLOS Andrea 3 NED KLAVER Lieke 4 IRL HEALY Phil 5 POL SWIETY-ERSETIC ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO: OTTIMI RISCONTRI PER L’ITALIA 20.34modesto per: 6.34. Rimane solo un ultimoall’azzurra per sovvertire l’inerzia della gara. 20.32 Laura Strati non si migliora nella penultima serie di salti: 6.38 la misura raggiunta. Adesso tocca a. 20.29 Oro impressionante per l’olandese Femke Bol! 50.63 imperioso per la neerlandese. Seconda posizione per l’idola di casa Justyna Swiety-Ersetic (51.41), bronzo per la britannica Jodie Williams (51.73). 20.27 Fra poco partirà la finale dei 400 metri femminili. Questa la lista di partenza: 1 GBR WILLIAMS Jodie 2 ROU MIKLOS Andrea 3 NED KLAVER Lieke 4 IRL HEALY Phil 5 POL SWIETY-ERSETIC ...

zazoomblog : Atletica Europei indoor: Larissa 659 al primo salto. Ora è seconda - LIVE - #Atletica #Europei #indoor: #Larissa - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino momentaneamente quinta dopo tre salti - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino per ora è seconda a 1 cm dalla vetta! - #Atletica… - giap87625642 : RT @cesarebrogi1: Atletica, Europei indoor: è la sera di Larissa / LIVE - cesarebrogi1 : Atletica, Europei indoor: è la sera di Larissa / LIVE -