LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino momentaneamente quinta dopo tre salti (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO: OTTIMI RISCONTRI PER L’ITALIA 20.23 Non riesce a piazzare la zampata Larissa Iapichino: 6.48 il quarto tentativo della giovane livornese. 20.22 Laura Strati si migliora: 6.57 il suo quarto tentativo e sesta posizione. 20.20 Cambia la classifica nel salto in lungo femminile: trova il season best la tedesca Malaika Mihambo che firma uno splendido 6.88 che la proietta in testa. 20.18 Altro salto nullo per Laura Strati nella finale del salto in lungo femminile: l’azzurra adesso è sesta. 20.17 Intanto cambia la classifica nei 1500 metri femminili: squalificate la britannica Holly Archer e la spagnola Agueda Munoz per essersi ostacolate a vicenda. Medaglia di bronzo quindi per la spagnola Marta Perez. 20.14 Davvero grande gara per l’iberico ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO: OTTIMI RISCONTRI PER L’ITALIA 20.23 Non riesce a piazzare la zampata: 6.48 il quarto tentativo della giovane livornese. 20.22 Laura Strati si migliora: 6.57 il suo quarto tentativo e sesta posizione. 20.20 Cambia la classifica nel salto in lungo femminile: trova il season best la tedesca Malaika Mihambo che firma uno splendido 6.88 che la proietta in testa. 20.18 Altro salto nullo per Laura Strati nella finale del salto in lungo femminile: l’azzurra adesso è sesta. 20.17 Intanto cambia la classifica nei 1500 metri femminili: squalificate la britannica Holly Archer e la spagnola Agueda Munoz per essersi ostacolate a vicenda. Medaglia di bronzo quindi per la spagnola Marta Perez. 20.14 Davvero grande gara per l’iberico ...

