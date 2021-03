LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: bene Jacobs e Bogliolo! Dester terzo nell’eptathlon dopo due prove, brillano gli ostacolisti (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Il francese Belocian si impone nei 60 ostacoli in 7.52. Qualificati anche lo spagnolo Llopis, il polacco Kiljan e l’azzurro Franck Brice Koua! Pass diretto per le semifinali. 13.27 Solo 13.25 per Dester, l’azzurro deve assolutamente migliorare. 13.26 Lancia anche il primatista del mondo Mayer, totalizzando 15.03. Ora tocca a Dester! 13.24 Pesic! Che lancio del montenegrino, che fa segnare 15.89. 13.22 Il polacco Czykier taglia il traguardo dei 60 ostacoli in 7.57. Gran misura per lui, un decimo più veloce dello spagnolo Martinez. Resiste Fofana nelle posizioni di ripescaggio. 13.19 Primato personale per Urena nel getto del peso, con 14.57. Prova monstre per il polacco Wiesiolek, con 15.06. 13.15 Rimonta incredibile del francese Manga, che vince in 7.64. Solo quinto ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 Il francese Belocian si impone nei 60 ostacoli in 7.52. Qualificati anche lo spagnolo Llopis, il polacco Kiljan e l’azzurro Franck Brice Koua! Pass diretto per le semifinali. 13.27 Solo 13.25 per, l’azzurro deve assolutamente migliorare. 13.26 Lancia anche il primatista del mondo Mayer, totalizzando 15.03. Ora tocca a! 13.24 Pesic! Che lancio del montenegrino, che fa segnare 15.89. 13.22 Il polacco Czykier taglia il traguardo dei 60 ostacoli in 7.57. Gran misura per lui, un decimo più veloce dello spagnolo Martinez. Resiste Fofana nelle posizioni di ripescaggio. 13.19 Primato personale per Urena nel getto del peso, con 14.57. Prova monstre per il polacco Wiesiolek, con 15.06. 13.15 Rimonta incredibile del francese Manga, che vince in 7.64. Solo quinto ...

