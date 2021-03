Little Tony chi è: vita, curiosità, le canzoni di Little Tony, il cantante di Cuore Matto e Riderà morto nel 2013 a 62 anni (Di sabato 6 marzo 2021) Nel corso della finale del festival di Sanremo 2021 va in scena un tributo di Fiorello a Little Tony, il compianto cantante scomparso nel 2013 a 62 anni. La spalla di Amadeus si esibisce in un medley delle canzoni più famose dell’Elvis Presley italiano, che si è classificato secondo nel festival del 1961. Little Tony, la carriera del cantante Nato a San Marino nel 1941, deve la sua passione per la musica al padre Novino, allo zio e ai fratelli, tutti musicisti. I primi palchi di Antonio Ciacci, in arte Little Tony, sono in alcuni locali dello spettacolo dei Castelli Romani. Nel 1958 parte per ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021) Nel corso della finale del festival di Sanremo 2021 va in scena un tributo di Fiorello a, il compiantoscomparso nela 62. La spalla di Amadeus si esibisce in un medley dellepiù famose dell’Elvis Presley italiano, che si è classificato secondo nel festival del 1961., la carriera delNato a San Marino nel 1941, deve la sua passione per la musica al padre Novino, allo zio e ai fratelli, tutti musicisti. I primi palchi di Antonio Ciacci, in arte, sono in alcuni locali dello spettacolo dei Castelli Romani. Nel 1958 parte per ...

