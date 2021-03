Liti, assembramenti e ressa per il nuovo prodotto della Lidl (Video) (Di sabato 6 marzo 2021) Il Video a fine articolo. Liti, assembramenti e ressa per comprare il “bimby” low cost della Lidl. Accade a Milazzo, nel messinese, che davanti al centro Lidl si concentrano decine di persone in attesa che vengano aperti i cancelli. Obiettivo è accaparrarsi il robot da cucina in promozione. Una vera e propria guerra a chi si accaparrava lo strumento e i Video diventano virali sui social. Nemmeno alla paura di contagiarsi hanno saputo resistere le decine di clienti che si sono accalcate alla Lidl di Milazzo. Dopo le scarpe della Lidl al prezzo di 12 euro, ora tocca al robot da cucina “Monsieur Cuisine Connect”. L’aggeggio sarebbe capace di cuocere (anche a vapore), rosolare, frullare, mescolare ... Leggi su howtodofor (Di sabato 6 marzo 2021) Ila fine articolo.per comprare il “bimby” low cost. Accade a Milazzo, nel messinese, che davanti al centrosi concentrano decine di persone in attesa che vengano aperti i cancelli. Obiettivo è accaparrarsi il robot da cucina in promozione. Una vera e propria guerra a chi si accaparrava lo strumento e idiventano virali sui social. Nemmeno alla paura di contagiarsi hanno saputo resistere le decine di clienti che si sono accalcate alladi Milazzo. Dopo le scarpeal prezzo di 12 euro, ora tocca al robot da cucina “Monsieur Cuisine Connect”. L’aggeggio sarebbe capace di cuocere (anche a vapore), rosolare, frullare, mescolare ...

