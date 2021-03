L’isola dei famosi, Francesca Lodo: biografia, spettacolo, Instagram e vita privata (Di sabato 6 marzo 2021) Tra i naufraghi della nuova edizione delL’isola dei famosi ci sarà anche Francesca Lodo, ma cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme. Il reality più atteso del mese sta mandando tutti in fermento. L’isola dei famosi è in arrivò su canale 5 il 15 Marzo, e conduttori e inviati sono già svelati e confermati. Al timone L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 6 marzo 2021) Tra i naufraghi della nuova edizione deldeici sarà anche, ma cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme. Il reality più atteso del mese sta mandando tutti in fermento.deiè in arrivò su canale 5 il 15 Marzo, e conduttori e inviati sono già svelati e confermati. Al timone L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - anna_der : RT @SalaLettura: Ulisse,nel suo lungo viaggio trova nell’isola di Calipso e nel giardino dei Feaci il suo Locus Amoenus, un “luogo senza mu… - alzastovolume : @Sunflow89260744 @AleAsrTotti10 @alycien5 Be' io qui di scoppiati fino a prova contraria vedo solo i vostri fegati… -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola dei Elisa Isoardi: «All’Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza... Corriere della Sera