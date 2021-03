«L’Isola dei Famosi 2021»: tra il ritiro di Carolina Stramare e le ultime novità (Di sabato 6 marzo 2021) Carolina Stramare avrebbe dovuto partire per l’Isola dei Famosi, Miss Italia tra i naufraghi. Ma vicissitudini personali le hanno impedito di lasciare l’Italia. «Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi», si è letto sul profilo social del gioco, la cui nuova edizione sembra essere flagellata da piccoli e grandi colpi di sfortuna. https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1367093243410800640 Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Carolina Stramare avrebbe dovuto partire per l’Isola dei Famosi, Miss Italia tra i naufraghi. Ma vicissitudini personali le hanno impedito di lasciare l’Italia. «Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi», si è letto sul profilo social del gioco, la cui nuova edizione sembra essere flagellata da piccoli e grandi colpi di sfortuna. https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1367093243410800640

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - AcVo_KA : @nicknamevuoto no, meglio l'isola dei famosi, almeno ha meno attenzione e ne parlano di meno - nicknamevuoto : @AcVo_KA meglio sanremo che l'isola dei famosi -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Elisa Isoardi: «All’Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza... Corriere della Sera