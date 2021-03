Liga, Gomez e Suso non incidono. Siviglia ko con l'Elche (Di sabato 6 marzo 2021) Elche (Spagna) - I l Siviglia viene sconfitto per 2 - 1 dall'Elche nella 26esima giornata della Liga. Gli andalusi, che non sono riusciti a reagire dopo la doppia sconfitta rimediata tra campionato e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021)(Spagna) - I lviene sconfitto per 2 - 1 dall'nella 26esima giornata della. Gli andalusi, che non sono riusciti a reagire dopo la doppia sconfitta rimediata tra campionato e ...

Ultime Notizie dalla rete : Liga Gomez Liga, Gomez e Suso non incidono. Siviglia ko con l'Elche ELCHE (Spagna) - I l Siviglia viene sconfitto per 2 - 1 dall'Elche nella 26esima giornata della Liga. Gli andalusi, che non sono riusciti a reagire dopo la doppia sconfitta rimediata tra campionato e Coppa del Re ad opera del Barcellona, ora devono guardarsi alla spalle dalla dirette concorrenti ...

Liga, una magia di Guedes decide il derby: Valencia - Villarreal 2 - 1 Un episodio decisivo che ha innervosito una partita già di per sé tesissima (basti pensare che con le ammonizioni subite in questo match, Gaya, Racic, Soler e Gomez salteranno il prossimo derby con ...

Liga, Valencia-Villarreal 2-1: decide una magia di Guedes nel recupero Dopo due calci di rigore assegnati grazie al Var, la squadra di casa si aggudica il derby valenciano con un gran sinistro del portoghese ...

