Lettera a Zingaretti dal segretario dei Giovani democratici di Fuorigrotta

(Di sabato 6 marzo 2021) Caro Nicola, C’è un qualcosa di “mistico” nella tempistica delle tue dimissioni, visto che arrivano nell’anniversario, non soltanto della tua elezione, ma anche in quello della peggior sconfitta della storia del centro-sinistra; forse questo dovrebbe farci riflettere ancora di più, poiché in tre anni non solo il mondo è cambiato, ma sono cambiati i paradigmi e abbiamo riscoperto il bisogno della sinistra nella società. La tua segreteria ha dovuto affrontare sfide enormi, non solo la pandemia, ma anche il Next Generation EU, il Governo Draghi e un processo di revisione sostanziale delle forme e delle modalità della modalità del partito. Il tuo mandato ha dei grandi meriti e degli errori strategici: va riconosciuto senz’altro il merito di aver ricompattato il partito dopo anni di divisioni e di lotte intestine che ci avevano lacerato, ma che soprattutto avevano esautorato totalmente le ...