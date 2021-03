L’Erbolario al fianco di D i Re in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Leggi su 361magazine

(Di sabato 6 marzo 2021) L’8 Marzo è alle porte e per omaggiare tutte le donnesostiene, con un’importante donazione, i progetti dell’Associazione Nazionale D.i.Re: Donne in Rete contro la violenzaIn, marchio di cosmesi naturale 100% italiano, ha deciso di sostenere- tramite donazione- l’Associazione Nazionale D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, con l’obiettivo di supportare le donne e sostenerle nei loro percorsi di uscita dalla violenza.Da sempre dalla parte delle donne, quest’anno l’azienda lodigiana ha scelto di rafforzare il suo impegno contro il fenomenoviolenza alle donne, emerso con più forza durante la pandemia ...