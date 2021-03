"Lei ha messo tutti al tappeto". Giorgia Meloni, un endorsement impensabile a Otto e Mezzo: "Pd maschilista?", Gruber spiazzata (Di sabato 6 marzo 2021) “Il Pd è un partito maschilista se confrontato alle forze di destra che promuovono molto di più le donne?”. Così Lilli Gruber ha introdOtto l'argomento a Otto e Mezzo, dove ha ospitato Sandra Zampa, la sOttosegretaria alla Salute che è stata fatta fuori dai “poltronari” del suo partito, gli stessi denunciati da Nicola Zingaretti al momento dell'annuncio delle dimissioni. Le cose più interessanti sull'argomento le ha però dette Luca Telese, che ha esaltato come è giusto che sia la leadership di Giorgia Meloni, che è un unicum in Italia. “Non ci sono leadership femminili e capi correnti nel Pd, non a caso Zingaretti si è dimesso quando si è trovato tre ministri e nemmeno una donna”, ha dichiarato il giornalista di Tpi che poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) “Il Pd è un partitose confrontato alle forze di destra che promuovono molto di più le donne?”. Così Lilliha introdl'argomento a, dove ha ospitato Sandra Zampa, la ssegretaria alla Salute che è stata fatta fuori dai “poltronari” del suo partito, gli stessi denunciati da Nicola Zingaretti al momento dell'annuncio delle dimissioni. Le cose più interessanti sull'argomento le ha però dette Luca Telese, che ha esaltato come è giusto che sia la leadership di, che è un unicum in Italia. “Non ci sono leadership femminili e capi correnti nel Pd, non a caso Zingaretti si è diquando si è trovato tre ministri e nemmeno una donna”, ha dichiarato il giornalista di Tpi che poi ...

