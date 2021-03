Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Genoa

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 6 marzo 2021) Lavuole continuare a vincere dopo il bel match con la Fiorentina, domani alle 12.30 arriva l’osticoallo stadio Olimpico.Fonseca schiererà il rientrante Smalling al fianco di Mancini e Cristante nel trio difensivo, panchina per Fazio, out Kumbulla per squalifica. In mediana arretrerà Pellegrini al posto dell’infortunato Veretout, facendo coppia con Villar. Turno di riposo molto probabile per Mkhitaryan, con Pedro ed El Shaarawy che agiranno a supporto di Borja Mayoral.Ballardini pensa a Paleari in vantaggio su Marchetti per sostituire Perin, non convocato. Conferme negli altri ruoli, tandem d’attacco con l’ex Destro accanto a Shomurodov per provare a fare male ai giallorossi. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Pellegrini, ...