Le previsioni meteo di domenica 7 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) – Nuvole sparse al Nord con possibili nevicate sulle Alpi. Addensamenti compatti al Centro, variabile al Sud. – Giornata all'insegna dell'instabilità con nuvole e rovesci sparsi anche di moderata intensità. Nord – Nuvole sul versante occidentale con possibili nevicate sulle Alpi. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con possibili nevicate che interesseranno le Alpi. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Nuvole sparse sul settore centrale della penisola Nubi sparse sulle regioni centrali con possibili rovesci sull'Appennino, sull'Umbria e sulla Toscana. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Sud – Nuvole sparse ...

