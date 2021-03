Le pagelle dello Spezia – Farias dà la scossa | Gyasi poliedrico

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa– Il Benevento passa in vantaggio con Gaich, lolo riacciuffa con Verde. Ledella squadra di Vincenzo Italiano dopo l’1-1 maturato al Picco: Zoet 6: Coraggioso nel primo tempo, quando esce all’altezza del centrocampo interrompendo un’azione insidiosa dei giallorossi. Oltre al gol non è mai chiamato in causa. Ferrer 6: Prova di carattere arricchita dal potenziale assist persull’1-0. Il cross è con i giri giusti, l’attaccante impatta bene ma colpisce la traversa. Ismajli 6: Poco impegnato in fase difensiva, non commette grossi errori in impostazione e si fa valere nei contrasti. Terzi 4,5: La sua partita dura un tempo, viziata da due gravi errori. Prima consegna a Caprari un contropiede, poi dà il via all’azione del vantaggio di Gaich con un controllo ...