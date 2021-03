Le compagnie aeree puntano sulla voglia di vacanza dopo il Covid (Di sabato 6 marzo 2021) La business class diventerà molto più piccola, i velivoli utilizzati avranno dimensioni minori e in economica si viaggerà ancora più scomodi Leggi su lastampa (Di sabato 6 marzo 2021) La business class diventerà molto più piccola, i velivoli utilizzati avranno dimensioni minori e in economica si viaggerà ancora più scomodi

Ultime Notizie dalla rete : compagnie aeree Crolla del 72% il trasporto aereo passeggeri Le compagnie aeree europee hanno visto il traffico diminuire dell'83,2% a gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, peggiorando da un calo dell'82,6% a dicembre rispetto allo stesso mese ...

WizzAir fa base a Palermo. Due aerei e 7 nuove rotte Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nell'anno fiscale 2019 (57,2 gr / km / passeggero). Wizz Air ha il più grande portafoglio ordini ...

Le compagnie aeree puntano sulla voglia di vacanza dopo il Covid La Stampa SITA, furto di dati al “consorzio” che domina il traffico aereo L’azienda è tuttavia comprensibilmente restia a condividere informazioni trasparenti, considerando che questa fuga di dati potrebbe aver colpito praticamente tutte le compagnie aeree esistenti al ...

I bambini che volano hanno un rischio di morte maggiore La ricerca, effettuata in collaborazione con MedAire, una società che si occupa dei fornimenti di attrezzature mediche per le compagnie aeree e per i servizi di terra degli aeroporti, ha analizzato ...

