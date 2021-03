Lazio, retroscena Milinkovic-Savic: «In estate può andare alla Juventus» (Di sabato 6 marzo 2021) La prossima estate, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio per accasarsi alla Juventus Vincenzo Morabito, agente ed intermediario di mercato, ha parlato sulle pagine di Tuttosport di Milinkovic Savic. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 «Questa può essere l’estate giusta per prenderlo. È il momento gusto per i bianconeri, ma anche per il giocatore della Lazio. Il calcio è fatto di cicli. I 100 milioni che Lotito chiedeva un tempo adesso sono al massimo diventati 50. La Juventus ha bisogno di un centrocampista. Rabiot è nella lista degli obiettivi del Manchester City ma non lascerà la Juventus. Paratici ha già ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) La prossima, Sergejpotrebbe lasciare laper accasarsiVincenzo Morabito, agente ed intermediario di mercato, ha parlato sulle pagine di Tuttosport di. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Questa può essere l’giusta per prenderlo. È il momento gusto per i bianconeri, ma anche per il giocatore della. Il calcio è fatto di cicli. I 100 milioni che Lotito chiedeva un tempo adesso sono al massimo diventati 50. Laha bisogno di un centrocampista. Rabiot è nella lista degli obiettivi del Manchester City ma non lascerà la. Paratici ha già ...

