Lazio battuta 3-1 in rimonta, la Juventus avvicina il Milan

Biancocelesti avanti con Correa in apertura, ma nel primo tempo arriva già il pareggio bianconero con Rabiot. Nella ripresa, doppietta di Morata (con un rigore). Secondo posto a un solo punto per Pirlo. La squadra di Simone Inzaghi ferma in settima posizione

Ultime Notizie dalla rete : Lazio battuta Juve - Lazio 3 - 1: tabellino, statistiche e marcatori TORINO - Niente da fare per la Lazio , battuta 3 - 1 a Torino dalla Juventus nonostante l'iniziale vantaggio. Partono benissimo i biancocelesti che passano avanti già al 14' con Correa , bravo a sfruttare l'errore in disimpegno di ...

Juve - Lazio 3 - 1 diretta: doppietta di Morata in due minuti Mentre la Lazio continua a giocare anche con una certa qualità. 9'pt S'incarica Milinkovic della battuta: conclusione che sfiora il palo di Szczesny. 8'pt Punizione dal limite per la squadra di ...

Calcio a 5, la Roma vince il derby: Lazio battuta 5-3 ForzaRoma.info Juve-Lazio 3-1, Rabiot e doppio Morata per rimonta bianconera La Juventus batte la Lazio 3-1 nell'anticipo serale della 26esima giornata e continua la rincorsa al secondo posto. I bianconeri aprono il match con una serie di errori che regalano fiducia ai biancoc ...

Juve-Lazio 3-1, il tabellino JUVE-LAZIO 3-1: NUMERI E STATISTICHE. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (69' Arthur), Danilo, Demiral, A. Sandro; Chiesa (82' Bonucci), Rabiot, Ramsey (69' McKennie), Bernardes ...

