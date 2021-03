«Lavorare non è una fortuna». L’appello di Matilde Gioli e Alessandra Amoroso a Sanremo per i lavoratori dello spettacolo – Il video (Di sabato 6 marzo 2021) Nell’edizione del Festival con le poltrone rosse vuote, Alessandra Amoroso e Matilde Gioli hanno dedicato un appello per sensibilizzare sulla condizione dei lavoratori dello spettacolo, fortemente colpiti dalle chiusure dettate dalla pandemia. «Mi chiamo Alessandra e nella vita faccio la cantante», «Mi chiamo Matilde e nella vita faccio l’attrice», hanno esordito le due artiste. «Il nostro lavoro», aggiungono completando una la frase dell’altra, «ha bisogno di tante donne e tanti uomini che ci permettono di fare quello che amiamo e di essere quello che siamo. Ma ora che tutto si è fermato, le loro vite più delle nostre sono sospese in una ripartenza difficile da immaginare e in un aiuto che non è mai arrivato». Prima della fine del ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Nell’edizione del Festival con le poltrone rosse vuote,hanno dedicato un appello per sensibilizzare sulla condizione dei, fortemente colpiti dalle chiusure dettate dalla pandemia. «Mi chiamoe nella vita faccio la cantante», «Mi chiamoe nella vita faccio l’attrice», hanno esordito le due artiste. «Il nostro lavoro», aggiungono completando una la frase dell’altra, «ha bisogno di tante donne e tanti uomini che ci permettono di fare quello che amiamo e di essere quello che siamo. Ma ora che tutto si è fermato, le loro vite più delle nostre sono sospese in una ripartenza difficile da immaginare e in un aiuto che non è mai arrivato». Prima della fine del ...

