"L'anno prossimo senza Amadeus...". Fiorello è impazzito? Cosa gli esce di bocca: cala il gelo all'Ariston (Di sabato 6 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è giunto alla serata conclusiva, quella che eleggerà il vincitore di questa 71esima edizione caratterizzata ovviamente dall'emergenza coronavirus. La macchina organizzativa ha dovuto fare uno sforzo enorme per rispettare i protocolli rigidissimi anti-contagio: in particolare Amadeus in qualità di direttore artistico e conduttore ha dovuto portare un grande peso sulle spalle, ma ormai ce l'ha quasi fatta. Anche se prima della finalissima ha annunciato in conferenza stampa che non ci sarà un terzo Sanremo consecutivo sotto la sua responsabilità. Fiorello ha deciso di commentare le sue parole direttamente dal palco del teatro Ariston: “Sono rimasto basito quando hai detto che non farai il Festival l'anno prossimo. Ti capisco perché è impegnativo, hai un'età e poi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è giunto alla serata conclusiva, quella che eleggerà il vincitore di questa 71esima edizione caratterizzata ovviamente dall'emergenza coronavirus. La macchina organizzativa ha dovuto fare uno sforzo enorme per rispettare i protocolli rigidissimi anti-contagio: in particolarein qualità di direttore artistico e conduttore ha dovuto portare un grande peso sulle spalle, ma ormai ce l'ha quasi fatta. Anche se prima della finalissima ha annunciato in conferenza stampa che non ci sarà un terzo Sanremo consecutivo sotto la sua responsabilità.ha deciso di commentare le sue parole direttamente dal palco del teatro: “Sono rimasto basito quando hai detto che non farai il Festival l'. Ti capisco perché è impegnativo, hai un'età e poi sono ...

MarioManca : «Per il prossimo anno auguro, a chiunque verrà, una platea piena, gente ovunque che mangia e beve sopra l'orchestra… - rtl1025 : #Fiorello: 'Faccio l'in bocca al lupo a chi condurrà Sanremo l'anno prossimo. Vi auguro questa platea piena. Ci dev… - IlContiAndrea : #Amadeus 'Non ci sarà un Ama Ter. Il prossimo anno non lo rifarò. Magari torneremo con Fiorello quando compirà 70 a… - betitonme : RT @lastgiuli: Rosario Fiorello questo tweet è per te mi mancherai troppo l'anno prossimo grazie per averci regalato tutto questo ti amiamo… - solopersanremo_ : RT @caticanonico: sanremo l’anno prossimo senza amadeus e le minchiate fiorello #Sanremo2021 -