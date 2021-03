L’altro volto del totalitarismo: la guerra alle identità (Di sabato 6 marzo 2021) In un saggio di qualche anno fa, L’Ospite e il Nemico. La Grande Migrazione e l’Europa (Ed. Garzanti 2018), su cui richiamò l’attenzione Ernesto Galli della Loggia in un’editoriale del ‘Corriere della Sera’(25 maggio 2019), Raffaele Simone, un linguista prestato alla saggistica politica, elaborò una categoria, l’Ideologia Europea, a mio avviso utile per la comprensione di tanti stili di pensiero che si affollano in questi primi decenni del XXI secolo. L’ideologia europea: è “un insieme di idee, partiti presi, concezioni e narrazioni, prodotti da fonti diverse in momenti diversi, di segno genericamente democratico-umanitario, con una spiccata nota radicale che può arrivare fino all’estremismo. L’Ideologia Europea è filtrata rapidamente nella cultura della dirigenza politica europea, degli organismi internazionali e delle organizzazioni umanitarie, delle chiese e dei media. Ha i suoi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) In un saggio di qualche anno fa, L’Ospite e il Nemico. La Grande Migrazione e l’Europa (Ed. Garzanti 2018), su cui richiamò l’attenzione Ernesto Galli della Loggia in un’editoriale del ‘Corriere della Sera’(25 maggio 2019), Raffaele Simone, un linguista prestato alla saggistica politica, elaborò una categoria, l’Ideologia Europea, a mio avviso utile per la comprensione di tanti stili di pensiero che si affollano in questi primi decenni del XXI secolo. L’ideologia europea: è “un insieme di idee, partiti presi, concezioni e narrazioni, prodotti da fonti diverse in momenti diversi, di segno genericamente democratico-umanitario, con una spiccata nota radicale che può arrivare fino all’estremismo. L’Ideologia Europea è filtrata rapidamente nella cultura della dirigenza politica europea, degli organismi internazionali e delle organizzazioni umanitarie, delle chiese e dei media. Ha i suoi ...

mietitore85 : RT @HuffPostItalia: L’altro volto del totalitarismo: la guerra alle identità - HuffPostItalia : L’altro volto del totalitarismo: la guerra alle identità - ChiaraCiv : @LaFrauMi1 @StefaniaDiPiet1 Giustissima considerazione. Un’attrice profonda e colta che vive dell’essere e non dell… - stefanosodaro : Ci sarà un tempo, un volto, un nome, un luogo per non parlare sempre del male,della violenza,della depravazione,del… - asmistaken : RT @elena_cimino: I tasselli trovano posto nel tempo, si incastrano l'uno accanto all'altro e prende volto la verità. -

Ultime Notizie dalla rete : L’altro volto Detergente viso in tutto il mondo Rapporto sulle ricerche di mercato 2021 - Prospettiva del settore, analisi completa fino al 2021-2030 - Genovagay Genova Gay