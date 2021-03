La vigilia di Hellas Verona-Milan: le parole dei tecnici (Di sabato 6 marzo 2021) Ivan Juric e Stefano Pioli hanno parlato ai microfoni alla vigilia di Hellas Verona-Milan, match della ventiseiesima giornata di Serie A. La gara si giocherà domenica sette marzo alle ore 15,00 presso lo stadio Bentegodi. Cosa avrà detto Juric? Il tecnico degli scaligeri ha parlato dell’importante match contro i rossoneri. “Il Milan è una squadra che mi piace molto. Tanti suoi giocatori sono quelli che piacciono anche a me, con caratteristiche di corsa, dinamismo e qualità. Mi piace molto, inoltre, anche Stefano Pioli, un bravo allenatore e una bella persona. Noi, comunque, per far bene, dobbiamo rimanere concentrati e puntare sempre ad andare oltre. Per fare un risultato positivo servirà sicuramente la partita perfetta“. Sulla salvezza acquisita ha dichiarato ciò: “Il nostro primo obiettivo è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Ivan Juric e Stefano Pioli hanno parlato ai microfoni alladi, match della ventiseiesima giornata di Serie A. La gara si giocherà domenica sette marzo alle ore 15,00 presso lo stadio Bentegodi. Cosa avrà detto Juric? Il tecnico degli scaligeri ha parlato dell’importante match contro i rossoneri. “Ilè una squadra che mi piace molto. Tanti suoi giocatori sono quelli che piacciono anche a me, con caratteristiche di corsa, dinamismo e qualità. Mi piace molto, inoltre, anche Stefano Pioli, un bravo allenatore e una bella persona. Noi, comunque, per far bene, dobbiamo rimanere concentrati e puntare sempre ad andare oltre. Per fare un risultato positivo servirà sicuramente la partita perfetta“. Sulla salvezza acquisita ha dichiarato ciò: “Il nostro primo obiettivo è ...

