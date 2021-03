“La Serie A è di nuovo a rischio chiusura”, torna l’allarme covid (Di sabato 6 marzo 2021) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, paventa l’ipotesi di uno stop del campionato per via del Coronavirus Mancano pochi giorni al triste anniversario di ‘un anno di Pandemia‘. Era il nove marzo del 2020 quando si giocò Sassuolo-Brescia, dove Ciccio Caputo quando segnò mostrò il cartello ‘andrà tutto bene. Restate a casa’, partita poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 marzo 2021) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, paventa l’ipotesi di uno stop del campionato per via del Coronavirus Mancano pochi giorni al triste anniversario di ‘un anno di Pandemia‘. Era il nove marzo del 2020 quando si giocò Sassuolo-Brescia, dove Ciccio Caputo quando segnò mostrò il cartello ‘andrà tutto bene. Restate a casa’, partita poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Serie nuovo Dentro la trincea delle varianti: "Qui vacciniamo tutti e subito" Il motivo? Una serie di casi di positività ad alcune varianti del nuovo coronavirus. Dalla zona rossa alle vaccinazioni Dato l'insorgere di cluster di contagio, legati alla diffusione di alcune ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Chi scegliere in porta? (26giornata) CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: OCCHIO A RICCI E NZOLA! Siamo alla vigilia di un nuovo bollente turno per il primo campionato nazionale e tocca ora dare un occhio ai consigli del Fantacalcio di Serie A ...

Covid, il calcio rischia un nuovo stop Corriere dello Sport.it Juventus-Lazio dove vederla: streaming gratis Serie A Hesgoal o Rojadirecta, portali internet che trasmettono gratuitamente la Serie A e non solo, sono oscurati in Italia perché non in possesso dei relativi diritti televisivi di tutti gli eventi sportivi ...

Tutti pazzi per Ghislandi, il nuovo Hateboer di casa a Zingonia Davide Ghislandi, il classe 2001 lanciato a 5' dalla fine di Atalanta-Crotone, potrebbe essere il nuovo Hateboer nerazzurro ... Davide Ghislandi ha alle spalle anche una lunga serie di apparizioni con ...

