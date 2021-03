La Sentinella | trama e trailer del film Netflix già in Top Ten in Italia

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 6 marzo 2021) Ladeloriginale francese nella Top Ten di. Dal 5 marzo suè disponibile iloriginale francese “La”. Ilè diretto da Julien Leclercq, con Olga Kurylenko e Marilyn Lima nei panni delle protagoniste. Dopo un solo giorno dal rilascio Laè già nella Top Ten dei titoli popolari suin, in terza posizione, e in prima posizione nella Top Ten dei. Laè unaction/thriller che è stato scritto da Julien Leclercq con Matthieu Serveau. Non si tratta della prima collaborazione tra il regista e. Leclercq ha ...