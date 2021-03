La richiesta del gip per Gaia Russo e Nicolas Musi (Di sabato 6 marzo 2021) Il piccolo Leonardo è stato ucciso a 20 mesi dalle persone che dovevano amarlo. Il gip ha chiesto l'ergastolo per la madre e il compagno. Leonardo, ucciso a 20 mesi: ergastolo per madre e compagno su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 6 marzo 2021) Il piccolo Leonardo è stato ucciso a 20 mesi dalle persone che dovevano amarlo. Il gip ha chiesto l'ergastolo per la madre e il compagno. Leonardo, ucciso a 20 mesi: ergastolo per madre e compagno su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Un’ottima notizia: la Farnesina vuole incrementare il fondo per tutelare le minoranze cristiane perseguitate, istit… - AndreaOrlandosp : Ottima notizia reintroduzione congedi parentali nel #DlSostegno, accolta richiesta @MinLavoro. Misura è un supporto… - An77Ver : RT @impero_l: La sostanza é che il comitato del Juri non deve tenere in nessun conto il fatto che la richiesta di estradizione di Lluís Pui… - An77Ver : RT @impero_l: Il regolamento prescrive che per ogni richiesta venga nominato un relatore neutrale e differente e nominato da un diverso par… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Vico Equense - Monte Faito, la Città Metropolitana di Napoli accoglie la richiesta di permuta del… -