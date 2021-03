La protesta contro il governo Draghi arriva a Sanremo. “Basta Dad, riaprire le scuole” (video) (Di sabato 6 marzo 2021) Genitori, insegnanti e bambini si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Colombo, a Sanremo, nell’ultima giornata del festival, per manifestare contro la chiusura delle scuole. I piccoli studenti portano cartelli colorati con i quali chiedono di tornare sui banchi, perché “la dad non è abBastanza”. La Azzolina non c’è più, ma a quanto pare col governo Draghi la musica non è cambiata, è il caso di dire a Sanremo… C’è il Covid ma chiudono solo le scuole “Non è possibile che ci siano centri commerciali aperti e scuole chiuse – dice all’Adnkronos Chiara, una mamma – e non è questione di portarli in classe per non prendere una babysitter, è permettere ai bambini e ai ragazzi di vivere esperienze fondamentali, non abbandonandoli. Le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) Genitori, insegnanti e bambini si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Colombo, a, nell’ultima giornata del festival, per manifestarela chiusura delle. I piccoli studenti portano cartelli colorati con i quali chiedono di tornare sui banchi, perché “la dad non è abnza”. La Azzolina non c’è più, ma a quanto pare colla musica non è cambiata, è il caso di dire a… C’è il Covid ma chiudono solo le“Non è possibile che ci siano centri commerciali aperti echiuse – dice all’Adnkronos Chiara, una mamma – e non è questione di portarli in classe per non prendere una babysitter, è permettere ai bambini e ai ragazzi di vivere esperienze fondamentali, non abbandonandoli. Le ...

