La preoccupante gestione della pandemia nei Paesi Baltici (Di sabato 6 marzo 2021) La seconda ondata della pandemia ha messo in difficoltà Estonia, Lettonia e Lituania che, per buona parte del 2020, avevano gestito nel migliore dei modi l’avanzata del virus SARS-CoV-2. I dati sull’incidenza del Covid-19, raccolti dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ed aggiornati al 4 marzo, parlano chiaro. Il tasso di incidenza dell’Estonia, nelle ultime due settimane, ammonta a 1038 casi su 100mila abitanti, quello della Lettonia si attesta a quota 494 mentre quello della Lituania supera di poco i 292 casi su 100mila abitanti. Il dato di Tallinn è molto preoccupante ed in Europa è secondo unicamente a quello della Repubblica Ceca, mentre quello di Riga, seppur alto, sta sperimentando un lieve declino che, però, non giustifica un allentamento delle ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 marzo 2021) La seconda ondataha messo in difficoltà Estonia, Lettonia e Lituania che, per buona parte del 2020, avevano gestito nel migliore dei modi l’avanzata del virus SARS-CoV-2. I dati sull’incidenza del Covid-19, raccolti dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ed aggiornati al 4 marzo, parlano chiaro. Il tasso di incidenza dell’Estonia, nelle ultime due settimane, ammonta a 1038 casi su 100mila abitanti, quelloLettonia si attesta a quota 494 mentre quelloLituania supera di poco i 292 casi su 100mila abitanti. Il dato di Tallinn è moltoed in Europa è secondo unicamente a quelloRepubblica Ceca, mentre quello di Riga, seppur alto, sta sperimentando un lieve declino che, però, non giustifica un allentamento delle ...

zazoomblog : La preoccupante gestione della pandemia nei Paesi Baltici - #preoccupante #gestione #della - faustomamberti : @DonDie_Sospeso @LucaMarelli72 Io mi aspetto anche un commento su Pasqua e la gestione di Man. Tre volte a terra e… - giulia60031200 : L’obiettivo è dichiaratamente quello di rendere autonome le decisioni in merito all’abbattimento di individui probl… - sjcarjo1 : @MPoltero @BomprezziMarco @ItaliaViva Italia Viva chiede da mesi che i generali entrino nella gestione dell'emergen… - Castore : @Nicco_D612 Verissimo il punto. A me interessa poco e non lo commento. Ma nel complesso della gestione Rocco, anche… -