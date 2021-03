La pattinatrice Fraschini, 7 mondiali poi il palco di Sanremo: 'Ibra ti insegno a pattinare' (Di sabato 6 marzo 2021) C'è una pattinatrice, body pastello e coda di cavallo ben tirata che anima l'esibizione di Colapesce e Di Martino a Sanremo. Un tocco Anni 80 che ben si adatta al ritmo di Musica leggerissima portata ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 marzo 2021) C'è una, body pastello e coda di cavallo ben tirata che anima l'esibizione di Colapesce e Di Martino a. Un tocco Anni 80 che ben si adatta al ritmo di Musica leggerissima portata ...

Advertising

FedeCocchi : Ibra, vuoi imparare a pattinare? ?@PaolaFraschini? te lo spiega sul palco dell’Ariston #Sanremo2021 #Colapesce… - Gazzetta_it : #Sanremo la pattinatrice dei record con #Colapesce e #DiMartino: “#Ibra ti insegno a pattinare” - Salvopetta : @amadeuseb stasera non dimenticare di dare i fiori a Paola Fraschini, la pattinatrice di Colapesce e Dimartino ?? - minimalismist : this is a paola fraschini pattinatrice di colapesce e dimartino stan account - infoitcultura : Sanremo, chi è Paola Fraschini, la pattinatrice di Colapesce e Dimartino -