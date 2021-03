“La Meloni fece avere 35mila euro a un clan di nomadi per la campagna elettorale”: l’accusa del pentito (Di sabato 6 marzo 2021) Repubblica oggi pubblica in esclusiva il verbale in cui Agostino Riccardo, collaboratore di giustizia, riferisce ai pm antimafia Corrado Fasanelli e Luigia Spinelli e accusa Giorgia Meloni di aver fatto avere al clan Travali 35mila euro per comprare voti e attaccare manifesti a favore di Pasquale Maietta, ex tesoriere di Fdl alla Camera. Era il 2013. Ecco cosa ha detto Riccardo: “Maietta ha detto alla Meloni che c’era bisogno di pagare i ragazzi presenti per la campagna elettorale e la Meloni ha risposto: ‘Dì a questi ragazzi che ne parlino con il mio segretario” e ha poi aggiunto: “Maietta ci presentò nel 2013 Giorgia Meloni. Era presente anche il suo autista. Parlavamo della campagna ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Repubblica oggi pubblica in esclusiva il verbale in cui Agostino Riccardo, collaboratore di giustizia, riferisce ai pm antimafia Corrado Fasanelli e Luigia Spinelli e accusa Giorgiadi aver fattoalTravaliper comprare voti e attaccare manifesti a favore di Pasquale Maietta, ex tesoriere di Fdl alla Camera. Era il 2013. Ecco cosa ha detto Riccardo: “Maietta ha detto allache c’era bisogno di pagare i ragazzi presenti per lae laha risposto: ‘Dì a questi ragazzi che ne parlino con il mio segretario” e ha poi aggiunto: “Maietta ci presentò nel 2013 Giorgia. Era presente anche il suo autista. Parlavamo della...

