La mappa dell'Italia da lunedì 8 marzo: tutti i colori delle regioni (Di sabato 6 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le nuove ordinanze sui colori delle regioni: i provvedimenti entrano in vigore a partire da lunedì 8 marzo e indicano 3 zone rosse, 11 arancioni, 6 gialle e 1 bianca. Emanuele Cremaschi/Getty ImagesSulla base degli ultimi dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha dato il via libera alle nuove ordinanze relative ai colori delle regioni italiane in vigore da lunedì 8 marzo. Secondo il monitoraggio settimanale, l'Rt medio nazionale è salito da 0,99 a quota 1,06, con dieci regioni che hanno l'Rt superiore a 1 e nove che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche ...

