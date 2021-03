La finale di Sanremo | Non si ruba a casa dei ladri o Il padrino? La tv del 6 marzo

(Di sabato 6 marzo 2021) Siamo giunti alladel “Festival di” condotto da Amadeus. La quinta e ultima serata della storica kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda sabato 6alle 20.30, in prima serata, su RaiUno. Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello a fare da spalla e da traino; ospite fisso Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic; la co-conduttrice sarà Simona Ventura. Tra gli ospiti annunciata Ornella Vanoni. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “12 Soldiers”; su RaiTre alle 20.40 “Fuori controllo”; su Rete4 alle 21.25 “Il– Parte II”; su Canale5 alle 21.40 “Non sidei” e su Italia1 alle 21.20 “The Lego Movie 2 – Una nuova avventura”. Ancora, su La7 alle 21.15 “Indovina chi viene a cena”; su Rai4 alle 21.20 ...

Vince Gaudiano con "Polvere da sparo" Ed è Gaudiano il vincitore del 71esimo Festival di... I Big Non sono ancora fatti i giochi per la vittoria. In testa c'è, fin dalla prima serata, ...2021, la classifica generale della quarta puntata. Alla vigilia della serataAmadeus e Fiorello hanno svelato la top ten della classifica complessiva dei voti di tutte le serate che si ...Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiranno tutti i 26 big in gara di Silvana Palazzo). Abiti Sanremo 2021: anche Barbara Palombelli con Armani. Beatrice Venezi ha mostrato tut ...La più giovane direttrice d'orchestra italiana, in un mondo in cui donne con la bacchetta in mano se ne vedono davvero pochissime. Beatrice Venezi nella quarta serata di Sanremo avrebbe potuto averle ...