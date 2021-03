La donna nel settore sportivo | webinar del Sole24ORE

(Di sabato 6 marzo 2021) In occasione della Festa della, la sezione business school delorganizza uninteramente a dedicato allanel. Un’ora di tempo in cui parlare di sport praticato e di sort visto dal lato manageriale sempre con un occhio femminile. Sono sempre più infatti le donne che si inseriscono a livello dirigenziale in diverse discipline sportive. Chi parteciperà all’evento del? L’incontro che avrà inizio alle ore 12,30, si baserà su tre argomenti principali: Da atleta a manager: le women soft skills La leadership al femminile nello sport business management Cultura e accezione sociale del binomio “donne e sport” e vedrà la partecipazione di due grandi sportive come Maurizia Cacciatori e Margherita Granbassi. La ...

Iniziative, convegni, concerti e anche la piantumazione di un albero di mimosa nel giardino "8 marzo" di via Donatori di sangue. E' il programma del Marzo delle donne 2021 presentato ieri in Comune pe ...