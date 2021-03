La civile Svizzera domani alle urne per vietare burqa e niqab alle islamiche (Di sabato 6 marzo 2021) In passato è riuscito a far approvare il referendum contro la costruzione dei minareti in Svizzera. E per domani il Comitato di Egerkingen attende fiducioso gli svizzeri su un altro passaggio fondamentale: il referendum per vietare il burqa e il niqab negli spazi pubblici. L’iniziativa per “il divieto di dissimulare il viso” è stata proposta dallo stesso Comitato di Egerkingen. E l’esito della consultazione è al momento incerto. Gli ultimi sondaggi danno una lieve maggioranza di Sì. Ma il numero dei favorevoli è in netta diminuzione rispetto a rilevamenti precedenti. La proposta anti burqa in Svizzera, sostenuta dal partito populista di destra Udc, prevede il divieto di coprirsi il viso con eccezioni per “motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) In passato è riuscito a far approvare il referendum contro la costruzione dei minareti in. E peril Comitato di Egerkingen attende fiducioso gli svizzeri su un altro passaggio fondamentale: il referendum perile ilnegli spazi pubblici. L’iniziativa per “il divieto di dissimulare il viso” è stata proposta dallo stesso Comitato di Egerkingen. E l’esito della consultazione è al momento incerto. Gli ultimi sondaggi danno una lieve maggioranza di Sì. Ma il numero dei favorevoli è in netta diminuzione rispetto a rilevamenti precedenti. La proposta antiin, sostenuta dal partito populista di destra Udc, prevede il divieto di coprirsi il viso con eccezioni per “motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, ...

Ultime Notizie dalla rete : civile Svizzera Dentro la trincea delle varianti: "Qui vacciniamo tutti e subito" A Viggiù , un comune in provincia di Varese e al confine con la Svizzera, la vaccinazione di massa ... La situazione allarmante ha messo in moto una macchina che ha coinvolto protezione civile, Ats, le ...

Freedom House: Turchia al 146° posto nell'elenco dei paesi liberi Finlandia, Norvegia e Svizzera si sono classificate al primo posto con 100 punti, mentre la Siria, da anni in guerra civile, si è classificata all'ultima posizione con 1 punto. Turkmenistan, Eritrea ...

La civile Svizzera domani alle urne per vietare burqa e niqab alle... Il Secolo d'Italia L'incognita dell'iniziativa contro il burqa Divieto di nascondere il viso, identità elettronica e accordo di libero scambio con l'Indonesia: gli svizzeri domenica votano su tre oggetti.

Una pediatra sotto pressione «Dobbiamo batterci oggi su questa storia della prescrizione, per arrivare a un processo giusto», spiega Natascha Allenbach. Questa madre è la prima in Svizzera ad aver varcato la porta di un tribunale ...

