La Cina vuole l’Artico. La storia dell’aeroporto di Kemijarvi (Di sabato 6 marzo 2021) Che il controllo dell’Artico sia un tema della sfida geopolitica globale ormai è piuttosto chiaro. Il riscaldamento climatico, fattore dal valore strategico, permetterà migliore fruibilità delle rotte dell’estremo nord, e ne aprirà allo sfruttamento delle risorse. Russia, Cina e Stati Uniti, nonché le potenze europee, si stanno muovendo in una competizione finora meno visibile rispetto ad altri teatri, ma non meno agguerrita. Due giorni fa per esempio l’emittente pubblica finlandese Yle ha mandato in onda un servizio in cui raccontava di come il Polar Research Institute of China avesse cercato di acquistare un aeroporto nei pressi di una base delle Puolustusvoimat, le forze armate della Finlandia. L’Istituto è un ente di ricerca statale cinese e voleva usare lo scalo come scalo per i propri studi. L’avamposto logistico che il governo di Pechino voleva ... Leggi su formiche (Di sabato 6 marzo 2021) Che il controllo delsia un tema della sfida geopolitica globale ormai è piuttosto chiaro. Il riscaldamento climatico, fattore dal valore strategico, permetterà migliore fruibilità delle rotte dell’estremo nord, e ne aprirà allo sfruttamento delle risorse. Russia,e Stati Uniti, nonché le potenze europee, si stanno muovendo in una competizione finora meno visibile rispetto ad altri teatri, ma non meno agguerrita. Due giorni fa per esempio l’emittente pubblica finlandese Yle ha mandato in onda un servizio in cui raccontava di come il Polar Research Institute of China avesse cercato di acquistare un aeroporto nei pressi di una base delle Puolustusvoimat, le forze armate della Finlandia. L’Istituto è un ente di ricerca statale cinese e voleva usare lo scalo come scalo per i propri studi. L’avamposto logistico che il governo di Pechino voleva ...

Advertising

ilpost : La Cina vuole controllare le elezioni a Hong Kong - akhetaton11 : RT @giadamessetti: Il mio pezzo sulle “Due sessioni” di Pechino su @DomaniGiornale: Per la Cina è tempo di bilanci. Il Partito vuole riscri… - ramiruua : RT @ilpost: La Cina vuole controllare le elezioni a Hong Kong - PartitoSciuridi : Draghi utilizzerà l'esercito per la vaccinazione, roba che neppure in Cina. Potrete spararmi addosso, non ci vuole… - Jimmy_mak_1080 : RT @ilpost: La Cina vuole controllare le elezioni a Hong Kong -