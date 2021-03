La catena secondo cui Adidas regala scarpe per la Festa della donna è fake (Di sabato 6 marzo 2021) Ci sono segnalazioni da ieri pomeriggio, a proposito della storia secondo cui Adidas regala scarpe in occasione della Festa della donna. Considerando il fatto che l’appuntamento sia ormai imminente sul calendario, in tanti stanno cliccando sul link che viene veicolato tramite un messaggio WhatsApp. Sono però inconsapevoli che rischiano seriamente di andare incontro ad una bufala. La stessa, anche se con termini differenti, rispetto a quella che abbiamo avuto modo di esaminare nei mesi scorsi durante il Covid. Ci siamo illusi che Adidas regala scarpe per la Festa della donna Sto seguendo alcuni trend di ricerca da ieri, in ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Ci sono segnalazioni da ieri pomeriggio, a propositostoriacuiin occasione. Considerando il fatto che l’appuntamento sia ormai imminente sul calendario, in tanti stanno cliccando sul link che viene veicolato tramite un messaggio WhatsApp. Sono però inconsapevoli che rischiano seriamente di andare incontro ad una bufala. La stessa, anche se con termini differenti, rispetto a quella che abbiamo avuto modo di esaminare nei mesi scorsi durante il Covid. Ci siamo illusi cheper laSto seguendo alcuni trend di ricerca da ieri, in ...

Advertising

businessonlinei : Chi è il responsabile in caso di tamponamento a catena secondo leggi e Codice Strada 2021 - liviaponzio : @Torakjkj guarda ma pure la difesa ad oltranza è ingiustificata secondo me. io li trovo semplicemente monotoni, pro… - Rei_innova : La newsletter #59 del #TecnopoloRE - SELEZIONE APERTE PER IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE DELL'HARDWARE ACADEMY; -… - daniele_catena : Secondo il M.I.T. di Olgiate Olona , Achille Lauro é in realtà Giancarlo Magalli sotto botta ! ?? - Giorgiogigo : @cippiriddu Ma vogliamo dire che catena di sinistra nn c'è ..sembra che perisic e ericksen siano tornati a novembre… -