La Campania torna zona rossa. Friuli e Veneto in arancione da lunedì. La corsa del virus non rallenta mentre salta fuori l’ennesima bozza del decreto Sostegni (Di sabato 6 marzo 2021) È un quadro che non promette nulla di buono quello che emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia sull’andamento della pandemia in Italia. Crescono i casi di Covid-19 e l’indice di trasmissibilità Rt torna a salire raggiungendo quota 1,06. E non si esclude una nuova stretta nel Paese già a partire dalla prossima settimana. mentre cambiano colore Campania (rosso), Friuli Venezia Giulia e Veneto (arancione). Il peggioramento della situazione è confermato anche dai dati del bollettino giornaliero del ministero della Salute, guidato da Roberto Speranza. In 24 ore i contagi registrati sono stati 24.036, portando il totale a sforare i 3 milioni dall’inizio dell’epidemia. E si aggrava anche la situazione nelle terapie intensive e nei reparti ospedalieri. La soglia di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 marzo 2021) È un quadro che non promette nulla di buono quello che emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia sull’andamento della pandemia in Italia. Crescono i casi di Covid-19 e l’indice di trasmissibilità Rta salire raggiungendo quota 1,06. E non si esclude una nuova stretta nel Paese già a partire dalla prossima settimana.cambiano colore(rosso),Venezia Giulia e). Il peggioramento della situazione è confermato anche dai dati del bollettino giornaliero del ministero della Salute, guidato da Roberto Speranza. In 24 ore i contagi registrati sono stati 24.036, portando il totale a sforare i 3 milioni dall’inizio dell’epidemia. E si aggrava anche la situazione nelle terapie intensive e nei reparti ospedalieri. La soglia di ...

