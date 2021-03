La bici reinventata Dieci modelli di e-bike belli e innovativi

Leggi su panorama

(Di sabato 6 marzo 2021) C'è lacletta futuristica, che ha eliminato i raggi dalle ruote e sembra catapultarsi nel presente da un film di fantascienza. L'audace, con il sellino sospeso quasi in aria; l'avventuriera, che salta gli ostacoli e, per lunghi adrenalinici attimi, sembra saper volare. Una è fatta in carbonio impreziosito d'oro, un'altra ha il telaio che s'illumina non appena scende la sera. E poi, ecco la possente, quasi scultorea, all'esatto opposto della pieghevole che si fa piccola, discreta, adatta a uno spazio minimo. Tutte hanno un elemento in comune: sono elettriche, sottraggono dall'equazione del moto il concetto della fatica. O, quantomeno, lasciano la possibilità di scegliere se andare a fiato o a motore. Agli italiani piacciono tanto, sempre di più: secondo gli ultimi dati dell'Ancma, l'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori, nel 2020 le vendite delle ...