Kulusevski: «Il nostro punto di forza è la mentalità, vogliamo solo vincere» (Di sabato 6 marzo 2021) Dejan Kulusevski ha parlato a pochi minuti da Juve Lazio, gara valida per la 26esima giornata di Serie A. Le sue parole Ai microfoni di Juventus TV ha parlato Kulusevski a pochi minuti da Juve Lazio. Le sue parole. JUVE LAZIO – «Dobbiamo fare di tutto per vincere, pressare alto, attaccare e difendere. Dobbiamo farlo convinti, correre e aiutarci. Dobbiamo fare solo una cosa: vincere. Col mister abbiamo parlato, ci sono cose nuove da fare e penso che posso far male alla Lazio e prendere i 3 punti». JUVE – «Il nostro punto di forza è la mentalità, il gruppo. vogliamo solo vincere, abbiamo tanti campioni e noi giovani vogliamo aiutarli a vincere». Il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Dejanha parlato a pochi minuti da Juve Lazio, gara valida per la 26esima giornata di Serie A. Le sue parole Ai microfoni di Juventus TV ha parlatoa pochi minuti da Juve Lazio. Le sue parole. JUVE LAZIO – «Dobbiamo fare di tutto per, pressare alto, attaccare e difendere. Dobbiamo farlo convinti, correre e aiutarci. Dobbiamo fareuna cosa:. Col mister abbiamo parlato, ci sono cose nuove da fare e penso che posso far male alla Lazio e prendere i 3 punti». JUVE – «Ildiè la, il gruppo., abbiamo tanti campioni e noi giovaniaiutarli a». Il ...

Advertising

MauroMorbez1887 : @mirkonicolino Kulusevski è stato una sciagura in quella posizione, ma persevera a voler fare il fenomeno della pan… - 93Carmine : @Criscara63 @GoalItalia Come gioco, i senatori non c'entrano più una fava da qualche anno ormai. E mi riferisco a C… - GarethDeBenedi1 : @moffoletto @pistoligno_gol Appunto il nostro mercato, con la prima vera sessione da team manager di Paratici senza… - Fauntleroy1988 : - Morata, bene anche Kulusevski e Chiesa, contento per Sczcesny che porta a casa un importante clean sheet, parando… - marcellofo67 : @10clarenc3 @Skysurfer72 ...va bene...kulusevski sarà il nostro futuro...poi non piangete x favore -

Ultime Notizie dalla rete : Kulusevski nostro Juventus Lazio diretta streaming in tv: formazioni e dove vedere la partita ... seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram - > CLICCA QUI Juventus Lazio diretta ...28 Demiral 13 Danilo 12 Alex Sandro 33 Bernardeschi 14 McKennie 25 Rabiot 22 Chiesa 44 Kulusevski 7 ...

Pirlo conferenza oggi: 'Abbiamo una rosa corta. De Ligt out' I giovani mi sembra si siano inseriti bene: Chiesa ha fatto 10 gol, Kulusevski 4 o 5, McKennie ... Fino a che ci sarà speranza noi diamo il nostro per vincere il campionato, poi se gli altri non ...

Kulusevski: «Il nostro punto di forza è la mentalità, vogliamo solo vincere» Calcio News 24 Kulusevski: «Dobbiamo vincere, la nostra forza è il gruppo» Kulusevski ha parlato nel pre partita del match del campionato di Serie A tra Lazio e Juventus: queste le sue dichiarazioni ...

Ronaldo verso la panchina in Juventus-Lazio dopo i dubbi di Pirlo L’idea non sarebbe stata però accolta con grande favore dal portoghese, che notoriamente ama giocare sempre e comunque. «Avrebbe bisogno di riposo ma siamo contati e stringerà i denti anche nelle pros ...

... seguici anche sulcanale ufficiale di Instagram - > CLICCA QUI Juventus Lazio diretta ...28 Demiral 13 Danilo 12 Alex Sandro 33 Bernardeschi 14 McKennie 25 Rabiot 22 Chiesa 447 ...I giovani mi sembra si siano inseriti bene: Chiesa ha fatto 10 gol,4 o 5, McKennie ... Fino a che ci sarà speranza noi diamo ilper vincere il campionato, poi se gli altri non ...Kulusevski ha parlato nel pre partita del match del campionato di Serie A tra Lazio e Juventus: queste le sue dichiarazioni ...L’idea non sarebbe stata però accolta con grande favore dal portoghese, che notoriamente ama giocare sempre e comunque. «Avrebbe bisogno di riposo ma siamo contati e stringerà i denti anche nelle pros ...