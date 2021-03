Juventus | Pirlo | “Vittoria arrivata nonostante le assenze Per noi era una finale”

(Di domenica 7 marzo 2021) Lanon sbaglia: la Lazio si arrende al cospetto dei campioni d'Italia in carica per 3-1. I bianconeri tornano a sperare di inserirsi nella lotta per lo scudetto, anche se il gap rispetto all'Inter resta importante.caption id="attachment 1074585" align="alignnone" width="3543", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Andreacommenta la prestazione dellaai microfoni di Dazn: "Tutto è partito con un nostro errore. Abbiamo spalancato il gol alla Lazio.le tante, abbiamo disputato una buona gara. C'eravamo preparati alla partita di stasera, come se fosse una. Abbiamo dimostrato grande abnegazione e professionalità. La cosa più importante erano i tre punti. La cosa che mi è piaciuta di più era ...

Commenta per primo Lavince in rimonta e ora aspetta il match di Champions League contro il Porto. Queste le parole di Andreaa DAZN dopo la vittoria contro la Lazio per 3 - 1: 'Siamo partiti male per un ...Queste le pagelle delladopo la vittoria in rimonta per 3 - 1 sulla Lazio nell'ultimo anticipo della 26ª giornata ... 7Guardi la formazione e pensi: tre giocatori fuori ruolo. Invece, si ...La partita ora è in discesa per la Juve, ma la Lazio non demorde e prova a farsi sotto: prima Immobile, al 77’, e poi Correa, all’80’, provano ad impensierire Szczesny, ma senza successo. Al 69’ Pirlo ...Andrea Pirlo ha schierato Danilo a centrocampo e Bernardeschi terzino ... I secondi venti minuti sono stati invece della Juventus, grazie alla tigna di Chiesa, al dinamismo di Ramsey, alla solidità di ...