Juventus-Milan Femminile, Capelli: “Sfida decisiva per lo scudetto” (Di sabato 6 marzo 2021) Martina Capelli, ex centrocampista del Milan Femminile, ha parlato del match scudetto tra le rossonere e la Juventus. Questo il suo pensiero Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 marzo 2021) Martina, ex centrocampista del, ha parlato del matchtra le rossonere e la. Questo il suo pensiero Pianeta

Advertising

JuventusTV : Coach @ritaguari presenta #JuveMilan ??? La gara di domani delle #JuventusWomen sarà ???????? su Juventus TV, con il pr… - juventusfc : BIG MATCH ??domani per le #JuventusWomen! Ecco le convocate per #JuveMilan ?? - capuanogio : La media punti nel 2021: #Atalanta 2,36 (26 in 11 partite) #Inter 2,30 (23/10) #Juventus 2,27 (25/11) #Lazio 2,… - AnyOtherWorld : RT @HuertDeAuteuil: Ibra ha rimproverato Amadeus perché ha i colori dell’Inter, ma in questo momento Zlatan indossa i colori della Juventus… - _ffrraanns : RT @HuertDeAuteuil: Ibra ha rimproverato Amadeus perché ha i colori dell’Inter, ma in questo momento Zlatan indossa i colori della Juventus… -