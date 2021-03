Juventus-Lazio | tabellino e pagelle della sfida

(Di sabato 6 marzo 2021): le, ile il risultato del big match tra i bianconeri di Pirlo e i biancocelesti di Inzaghi. La, dopo la facile vittoria con lo Spezia, riesce a battere anche la. I bianconeri non vogliono mollare in campionato anche se la distanza dall’Inter capolista è ancora grande. Nonostante l’iniziale svantaggio, L'articolo proviene da YesLife.it.

goal : 14' | Juventus 0-1 Lazio - juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - Laziosiamonoi : 94' - Finisce il match, la #Lazio cede alla #Juventus e vede allontanarsi la zona Champions #JuveLazio 3-1… - enzomarangio : La lezione di #Pirlo a #Inzaghi e alla sua #Lazio senza #Ronaldo, #DeLigt, #Dybala e altri 4 titolari. Con un gol r… -

stasera si sfidano all'Allianz di Torino e sanno benissimo che, un passo falso, potrebbe compromettere la stagione. Entrambi gli allenatori hanno delle pesanti assenze, soprattutto ...Video Goal Morata: il canterano non sbaglia!Juventus-Lazio 3-1. Si è chiuso con la vittoria dei bianconeri il big match della ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021. Sono prima i biancocelesti a passare in vantaggio ...Il primo anticipo fra Spezia e Benevento finisce 1-1. Ottima Udinese: 2-0 al Sassuolo. Roma, 6 marzo 2021 - Il calcio giocato sembra non doversi fermare mai: la Serie A torna dopo soli due soli giorni ...