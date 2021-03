Juventus Lazio, Pirlo recupera Arthur: ma Ronaldo rischia a sorpresa (Di sabato 6 marzo 2021) Juventus Lazio – Manca sempre meno a Juventus-Lazio. Bonucci, Cuadrado e Arthur: sono tre recuperi fondamentali per Andrea Pirlo in vista della gara di questa sera contro la Lazio. E ci sono anche delle buone possibilità che Cuadrado scenda in campo dall’inizio contro i biancocelesti. Difficile invece che almeno dal 1’ ci siano gli altri due: sia Bonucci che Arthur ormai hanno nel mirino il Porto martedì sera. Una partita fondamentale per il proseguo del cammino in Champions League per la truppa bianconera. Juventus Lazio, le ultimissime sul match Nessun infortunio per Ronaldo, a quanto riportato da Goal.com, che però dovrebbe cominciare dalla panchina per fare spazio a Morata. Il portoghese è stanco. ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 marzo 2021)– Manca sempre meno a. Bonucci, Cuadrado e: sono tre recuperi fondamentali per Andreain vista della gara di questa sera contro la. E ci sono anche delle buone possibilità che Cuadrado scenda in campo dall’inizio contro i biancocelesti. Difficile invece che almeno dal 1’ ci siano gli altri due: sia Bonucci cheormai hanno nel mirino il Porto martedì sera. Una partita fondamentale per il proseguo del cammino in Champions League per la truppa bianconera., le ultimissime sul match Nessun infortunio per, a quanto riportato da Goal.com, che però dovrebbe cominciare dalla panchina per fare spazio a Morata. Il portoghese è stanco. ...

