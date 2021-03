Juventus-Lazio | Pirlo | “Abbiamo cominciato la partita con venti minuti di ritardo”

(Di domenica 7 marzo 2021) “iniziato lacondima era normale perché tanti giocatori erano al rientro e in altre posizioni. Quando vai sotto è difficile, laquesta settimana non aveva giocato e quindi aveva avuto tutto il tempo per recuperare. C’è stata una grande reazione di squadra nonostante le assenze. Non ci siamo abbattuti ealzato il ritmo”. Questa l’analisi di Andreasulla rimonta dellacontro la. Tra le note più positive c’è Morata con una doppietta: “Non l’avuto per problemi fisici e poi di altro tipo, per noi è fondamentale e ha caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti – sottolinea l’allenatore a Dazn – Oggi non ...

Commenta per primo Lavince in rimonta e ora aspetta il match di Champions League contro il Porto. Queste le parole di Andrea Pirlo a DAZN dopo la vittoria contro laper 3 - 1: 'Siamo partiti male per un ...Queste le pagelle delladopo la vittoria in rimonta per 3 - 1 sullanell'ultimo anticipo della 26ª giornata di serie A: 6,5 Szczesny Il rasoterra di Correa non si prende, ma poi mette bene le mani su un paio ...La Juventus supera la Lazio in rimonta per 3-1, in una partita ricca di colpi di scena: due episodi dubbi in area biancoceleste, un rigore (trasformato da Morata), una traversa colpita da ...Pierluigi Pardo ha commentato la vittoria della Juventus sulla Lazio nel post partita: "Non so se ci sarà una svolta nelle prossime partite della Juventus, ma se ci dovesse ...