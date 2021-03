(Di sabato 6 marzo 2021) I 22 in campo allo Stadium di(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Pirlo(3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi ITA Sport Press.

Advertising

juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official ??? Le sue parole verso #JuveLazio LIVE su @JuventusTV ?? - ItaSportPress : Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali - - infoitsport : Juventus-Lazio, le formazioni: Ronaldo e McKennie out, gioca Morata -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio

Sono state diramate le formazioni ufficiali di, vero big match della 26a giornata di Serie A . Dalla stagione 2014/15 in avanti laha mantenuto la porta inviolata in quattro gare casalinghe contro lain Serie A : ...Clicca qui per seguire il live disu DAZN OMNISPORT - 06 - 03 - 2021 18:53Pochi minuti al fischio di inizio di Lazio - Juventus. Ai microfoni di DAZN è intervenuto Balzaretti: "La Juventus deve vincere, ma la Lazio è una squadra forte e quindi per ...Kulusevski ha parlato nel pre partita del match del campionato di Serie A tra Lazio e Juventus: queste le sue dichiarazioni ...