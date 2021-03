Juventus-Lazio | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, calcio d'inizio alle 20.45 all'Allianz:(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata. All. Pirlo.(3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Marusic; Lulic, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi.