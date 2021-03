Juventus-Lazio | Kulusevski | “Posso far male ai biancocelesti | vogliamo solo vincere Pirlo? Ci ha detto una cosa”

(Di sabato 6 marzo 2021) Il centrocampista della, Dejan.A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra, il centrocampista bianconero, Dejan, è intervenuto ai microfoni di "TV", per presentare la sfida contro la compagine biancoceleste, allenata dal tecnico Simone Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni de numero 44 della."Stasera dovremo fare di tutto per: pressare alto, attaccare e difendere. Dobbiamo farlo convinti, correre e aiutarci. Dobbiamo fareuna. Abbiamo parlato con il mister, ci sono cose nuove da fare. Penso di poter fareallae portare a casa questi tre punti. Il nostro punto di ...

Advertising

juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - goal : 14' | Juventus 0-1 Lazio - xRmKaix : @goal 14' | Juventus 0-1 Lazio - SossoPSG75974 : RT @ActuFoot_: ?? Correa ouvre le score au Juventus Stadium ! JUVENTUS 0-1 LAZIO -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio

I bianconeri di Pirlo sfidano i biancocelesti di Simone Inzaghi nell'anticipo serale della 26ª giornata di Serie A: dove vedere- ...stasera si sfidano all'Allianz di Torino e sanno benissimo che, un passo falso, potrebbe compromettere la stagione. Entrambi gli allenatori hanno delle pesanti assenze, soprattutto ...15' - Gol della Lazio. Retropassaggio sanguinoso di Kulusevski, intercetta Correa che salta Demiral, entra in area e segna la rete del vantaggio. 12' - Juve in attacco e pericolosa in ...Video Gol Juventus Lazio, Serie A: Correa porta in vantaggio gli ospiti. Clicca qui per vedere la rete del match.