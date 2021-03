Juventus-Lazio, Cristiano Ronaldo verso la panchina: il motivo (Di sabato 6 marzo 2021) Si avvicina il big match della 26esima giornata del campionato di Serie A, si affrontano Juventus e Lazio in una sfida che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Andrea Pirlo è ancora in corsa per la vittoria del titolo ma non può permettersi un passo falso. I bianconeri sono reduci dalla vittoria contro lo Spezia e hanno bisogno di conferme, l’Inter non sbaglia un colpo mentre il Milan ha fatto i conti con qualche passo falso di troppo. La compagine di Simone Inzaghi è sicuramente pericolosa e può mettere in difficoltà i padroni di casa. Juventus-Lazio, la decisione su Cristiano Ronaldo Nel frattempo si va verso una formazioni a sorpresa da parte di Andrea Pirlo, l’attaccante Cristiano Ronaldo potrebbe partire dalla ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 marzo 2021) Si avvicina il big match della 26esima giornata del campionato di Serie A, si affrontanoin una sfida che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Andrea Pirlo è ancora in corsa per la vittoria del titolo ma non può permettersi un passo falso. I bianconeri sono reduci dalla vittoria contro lo Spezia e hanno bisogno di conferme, l’Inter non sbaglia un colpo mentre il Milan ha fatto i conti con qualche passo falso di troppo. La compagine di Simone Inzaghi è sicuramente pericolosa e può mettere in difficoltà i padroni di casa., la decisione suNel frattempo si vauna formazioni a sorpresa da parte di Andrea Pirlo, l’attaccantepotrebbe partire dalla ...

