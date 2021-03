Juventus-Lazio, Chiesa avvisa l’Inter: “Daremo battaglia sino alla fine” (Di sabato 6 marzo 2021) “Abbiamo fatto una grande partita dopo il gol che abbiamo concesso, un errore nostro, ma abbiamo dimostrato di avere cuore e grinta. Con oggi penso che Daremo battaglia fino alla fine”. Federico Chiesa suona la carica e parla da leader dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio. L’esterno bianconero ha lanciato il contropiede nel secondo gol. “Il recupero palla viene dalla pressione corale della squadra, siamo rientrati in campo cattivi e vogliosi. Morata è stato freddo, è tornato alla grande – spiega a Dazn – Il pareggio di Verona ci stava stretto. Si parlava di dettagli e oggi ci sono stati, eravamo determinati soprattutto nella fase difensiva”. In riferimento all’1-1 al Bentegodi, Chiesa ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) “Abbiamo fatto una grande partita dopo il gol che abbiamo concesso, un errore nostro, ma abbiamo dimostrato di avere cuore e grinta. Con oggi penso chefino”. Federicosuona la carica e parla da leader dopo la vittoria dellacontro la. L’esterno bianconero ha lanciato il contropiede nel secondo gol. “Il recupero pviene dpressione corale della squadra, siamo rientrati in campo cattivi e vogliosi. Morata è stato freddo, è tornatogrande – spiega a Dazn – Il pareggio di Verona ci stava stretto. Si parlava di dettagli e oggi ci sono stati, eravamo determinati soprattutto nella fase difensiva”. In riferimento all’1-1 al Bentegodi,...

Advertising

goal : 14' | Juventus 0-1 Lazio - juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - sportface2016 : #JuventusLazio, #Inzaghi: 'Partita compromessa per nostri errori, siamo in ritardo' - juventibus : RT @guidotolomei: La Juventus in versione Ezechiele 25.17, come un’araba fenice risorge e PIALLA la Lazio con uno spirito finalmente da JUV… -