Juventus-Lazio 6 marzo ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 6 marzo 2021) Allo Stadium la prima di due gare potenzialmente decisive per la Juve, che in quattro giorni si gioca le residue possibilità di scudetto e la Champions League contro il Porto. Rivedremo laconvincente che era risalita fino alla zona Champions League a inizio febbraio? La sconfitta contro il Bayern Monaco sembra avere tolto certezze InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official ??? Le sue parole verso #JuveLazio LIVE su @JuventusTV ?? - SkySport : Probabili formazioni di Juventus-Lazio #SkySport #SerieA #JuveLazio #Juventus #Lazio - junews24com : Lichtsteiner, messaggio a Pirlo: «C'è una cosa che sta facendo alla Juventus» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio

L'anticipo del sabato sera della 26giornata del campionato di Serie A è in programma all'Allianz Stadium, con lache ospita la. Big match importantissimo per la classifica delle due squadre: i bianconeri hanno bisogno di un successo per provare ad avvicinarsi al primo posto, i biancocelesti ...(ore 20.45), Verona - Milan (domani alle 15) e Inter - Atalanta (lunedì sera) possono, parafrasando un noto show culinario, confermare o ribaltare la classifica, con tutto ciò che ...Le probabili formazioni di Juventus-Lazio. Pirlo ha un grande dubbio, relativo al modulo. Il tecnico potrebbe optare per il 3-5-2, giocherebbe così a specchio con la Lazio. Bernardeschi e Fagioli in b ...Il fatto è che dopo il Parma al Franchi arriveranno Milan, Atalanta, Juventus, Lazio e Napoli: la Fiorentina deve tornare a vincere.