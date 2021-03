Juventus, idea Aguero a zero: Paratici sfida le big Europee (Di sabato 6 marzo 2021) Nonostante la presenza di Alvaro Morata ci si chiede ancora se la Juventus abbia davvero trovato il compagno ideale di Cristiano Ronaldo. Fino ad ora le statistiche non mentono, l’attaccante spagnolo sta sicuramente facendo una buona stagione se consideriamo i 14 gol e 10 assist ma negli ultimi mesi il suo supporto sta venendo un po’ a mancare. Complice anche qualche infortunio, l’ex Atletico Madrid potrebbe non essere il titolare indiscusso anche la prossima stagione. Nelle ultime settimane si è fatto spesso il nome di Mauro Icardi come possibile acquisto durante il calciomercato estivo ma al posto dell’argentino alla fine della corsa potrebbe arrivare un suo connazionale, ovvero Sergio Aguero. Il centravanti dovrebbe liberarsi a parametro zero tra qualche mese e Paratici sarebbe interessato al suo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 marzo 2021) Nonostante la presenza di Alvaro Morata ci si chiede ancora se laabbia davvero trovato il compagnole di Cristiano Ronaldo. Fino ad ora le statistiche non mentono, l’attaccante spagnolo sta sicuramente facendo una buona stagione se consideriamo i 14 gol e 10 assist ma negli ultimi mesi il suo supporto sta venendo un po’ a mancare. Complice anche qualche infortunio, l’ex Atletico Madrid potrebbe non essere il titolare indiscusso anche la prossima stagione. Nelle ultime settimane si è fatto spesso il nome di Mauro Icardi come possibile acquisto durante il calciomercato estivo ma al posto dell’argentino alla fine della corsa potrebbe arrivare un suo connazionale, ovvero Sergio. Il centravanti dovrebbe liberarsi a parametrotra qualche mese esarebbe interessato al suo ...

